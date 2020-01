Wien (www.fondscheck.de) - Der ETF-Privatanlegermarkt in Deutschland hat einen neuen Meilenstein erreicht, so die Experten von "FONDS professionell".Das Volumen, das über Sparpläne Monat für Monat in ETFs fließe, habe erstmals die Marke von 200 Millionen Euro überschritten. Im Dezember 2019 habe es bei 203,9 Millionen Euro gelegen, zeige eine Erhebung von "ExtraETF-Research" bei zehn Banken und Online-Brokern. ...

