München (ots) - Das Mobility- und FinTech-Unternehmen Cluno bietet Autos im Abo zum monatlichen Paketpreis und startet 2020 eine herstellerübergreifende E-Offensive. Sieben Neuzugänge, darunter fünf rein elektrische und zwei Hybridmodelle, erweitern den Portfolioanteil an alternativen Antrieben auf 20 % der zur Buchung bereitstehenden Fahrzeuge. Das Angebot deckt vollelektrische, Plug-In Hybrid- und Hybridmodelle ab.Neu im Portfolio des zwei Jahre alten Auto-Abo-Anbieters: Tesla ergänzt als einer der Wegbereiter der Elektromobilität das Premiumsegment. Kunden können Teslas Model 3 in der Variante Long Range 4WD im Auto-Abo fahren. Die Buchung erfolgt über die Website oder die App. Die Auslieferung wird ab März 2020 über das Tesla Netz abgewickelt.Auto-Abo als zukunftsweisendes Konzept individueller Mobilität"Wir sehen großen Bedarf an flexiblen, unkomplizierten und gleichzeitig klimaschonenden Mobilitätslösungen. Das Cluno Auto Abo verbindet beides in einem zukunftsweisenden Konzept individueller Mobilität. Laut Frost & Sullivan hat der US-amerikanische und europäische Markt für Auto Abos bis 2025 ein Potenzial von mehr als 16 Millionen Fahrzeugen (1). Wir gehen davon aus, dass ein großer Anteil davon E-Autos oder Hybride sein werden. Das Auto-Abo ist für unsere Kunden eine risikofreie Möglichkeit, schon jetzt eine Technologie zu nutzen, die in den nächsten Jahren gewaltige Fortschritte machen wird", so Nico Polleti, Co-Founder und CEO von Cluno.Bei der Verbreitung von E-Mobilität kann das Auto-Abo eine relevant Rolle spielen: Die flexible Laufzeit und der feste monatliche Paketpreis können Skepsis abbauen und machen alternative Antriebstechnologien für Interessenten attraktiv, die vor einer mehrjährigen Bindung wie bei Kauf, Leasing oder Finanzierung zurückschrecken.Akzeptanz für E-Mobilität steigtEine neu entstehende Vielfalt und der schnelle technologische Fortschritt machen den Markt für E-Mobilität zunehmend unübersichtlich. Hier schaffen Angebote wie das von Cluno durch Vorauswahl von Marken und Modellen Transparenz. Alternativen zu Benzin- und Dieselmotoren machen in Deutschland aktuell knapp 2 % des gesamten Antriebsmixes aus. Prognosen gehen davon aus, dass der gesamteuropäische Anteil an E-Modellen unter idealen Bedingungen bis 2030 bis zu 51% betragen wird (2) Laut einer 2019 durchgeführten Studie der DHBW Ravensburg ist fast jeder dritte Deutsche bereit, auf ein Elektroauto umzusteigen, um einen Beitrag zur Lösung der Klimaproblematik zu leisten (3).So funktioniert ClunoDas digitale Auto-Abo ist ein neues flexibles Mobilitätskonzept. Es füllt die Lücke zwischen kurzzeitiger Nutzung wie bei Car Sharing oder Miete und jahrelanger Bindung wie bei Finanzierung, Barkauf oder Leasing. Die Mindestlaufzeit pro Fahrzeug beträgt bei Cluno sechs Monate, die Kosten sind als monatlicher Paketpreis gut planbar. Die Rate deckt alle Aufwendungen wie beispielsweise Wartung, Verschleiß, saisonale Bereifung, Garantie, Zulassung, Kfz-Steuer, Versicherung und Fahrzeuguntersuchungen. Tankkosten trägt der Fahrer separat. Mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten kann der Kunde nach der Mindestlaufzeit das Fahrzeug wechseln, sein Auto Abo pausieren oder weiterfahren.Das in München ansässige Unternehmen wurde von Christina Polleti, Nico Polleti und Andreas Schuierer gegründet. Die drei Gründer verfügen über langjährige Erfahrung in der Automobil- und Internetbranche. Ihre letzte Gründung easyautosale wurde 2015 an Autoscout24 verkauft.(1) Frost & Sullivan (2018): Future of Vehicle Subscription - Business Models and Opportunities in North America and Europe, 2025(2) McKinsey Center for Future Mobility (2019): Reboost - A comprehensive view on the changing powertrain component market and how suppliers can succeed(3) Zentrum für empirische Kommunikationsforschung (ZEK), DHBW Ravensburg (2019)