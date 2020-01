München (ots) -- Exklusiv als deutsche TV-Premiere ab 10. März immer dienstags um21.00 Uhr auf FOX- Hervorragende Besetzung u.a. mit Ron Livingston, David Giuntoli,Grace Park, Stephanie Szostak und Romany Malco- Wahlweise im englischen Original oder der deutschenSynchronfassung Als sich der erfolgreiche Geschäftsmann und Familienvater Jonathan Dixon das Leben nimmt, suchen seine Freunde verzweifelt nach dem Grund für seine Tat. Sie müssen erschüttert feststellen, wie wenig sie tatsächlich von ihm und seinem Leben wussten. Die Gruppe von Freunden aus Boston hatte sich vor Jahren durch unerwartete Umstände kennengelernt und ihr aller Leben entwickelte sich in unterschiedliche Richtungen. Nichtsdestotrotz blieben sie seitdem eng verbunden. Jons plötzlicher Tod wird für alle zum Weckruf, ihre individuellen Ansichten und Lebensentscheidungen neu zu überdenken. Die Dramaserie gewann den Television Academy Honors Award und die New York Post urteilte "There are a 'Million' reasons to watch this new drama".FOX präsentiert die deutsche TV-Premiere von "A Million Little Things" ab 10. März immer dienstags ab 21.00 Uhr in Doppelfolgen.Über "A Million Little Things"Alles im Leben passiert aus einem bestimmten Grund - das war die feste Überzeugung von Jon Dixon. Als er, der von außen betrachtet das perfekte Leben lebte, sich plötzlich umbringt, hält er seinen Freunden im Tod einen Spiegel vor. Denn sie alle sind in ihrem Leben an einem Scheideweg angekommen: Delilah (Stephanie Szostak), Jons Witwe muss ihren beiden Kindern nun helfen, den Tod des Vaters zu verarbeiten, während sie selbst ein großes Geheimnis hütet. Derweil muss sich Romes (Romany Malco) und Reginas (Christina Moses) Beziehung einer Zerreißprobe stellen, als es um das Thema Nachwuchs geht. Auch Eddie (David Giuntloi) und Katherine (Grace Park) stehen vor scheinbar unüberwindbaren Problemen in ihrer Ehe. Garys (James Roday) Leben dagegen wird mittlerweile nicht mehr von ihm selbst, sondern vom Krebs bestimmt. Nicht nur seine eigene Gesundheit steht auf dem Spiel - auch das seiner neuen Bekanntschaft Maggie (Allison Miller). Kann ihre Beziehung das überstehen? Die Freundschaft, die sie alle verbindet, wird zum Ausgangspunkt für viele neue und dramatische Kapitel in ihren Leben.Sendetermine:- Die erste Staffel von "A Million Little Things" als deutscheTV-Premiere ab 10. März immer dienstags um 21.00 Uhr exklusiv inDoppelfolgen auf FOX- Wahlweise im englischen Original oder der deutschenSynchronfassung- Alle siebzehn Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlungauch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, MagentaTV sowieVodafone Select und GigaTV on Demand verfügbar Pressekontakt:Rosario SicaliPR & KommunikationFox Networks Group GermanyTel: +49 89 203049 121rosario.sicali@fox.comBildanfragen: bildredaktion@fox.comOriginal-Content von: FOX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127888/4491885