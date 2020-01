Von Dawn Lim und Julie Steinberg

NEW YORK (Dow Jones)--Die Fondsgesellschaft Blackrock will härter gegen Unternehmen vorgehen, die nicht vollständig über die Umweltrisiken ihres Geschäfts aufklären. Die Gesellschaft werde zunehmend Vorstände und Manager nicht entlasten, wenn die Unternehmen nicht die Risiken des Klimawandels benennen, kündigte Blackrock an. Zudem will sich die Fondsgesellschaft bis Mitte dieses Jahres mit ihren aktiv verwalteten Fonds aus Anleihen und Aktien von Kohleförderern zurückziehen.

Stattdessen will das Unternehmen die Investmentprodukte, die sich auf nachhaltig wirtschaftende Firmen stützen, ausbauen, die Zahl der umwelt- und sozialverträglichen Indexfonds (ETF) soll auf 150 verdoppelt werden.

Blackrock ist mit 7 Billionen US-Dollar Anlagegeldern der weltgrößte Vermögensverwalter. Im Klimawandel sieht die Fondsgesellschaft einen entscheidenden Faktor für die langfristigen Perspektiven der Unternehmen.

