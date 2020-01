Wie viel darf ein gutes Brötchen wirklich kosten? Jochen Baier, einer der prominentesten Bäckerei-Inhaber Deutschlands, spricht über Billigbrötchen, Backkunst und Bonpflicht.

Jochen Friedrich Baier aus Herrenberg bei Stuttgart ist Inhaber von vier Bäckereien. 2018 wurde er zum "World Baker of the Year" gekürt.

Herr Baier, in vielen Städten sprießen hippe Handwerksbäckereien aus dem Boden. Gutes Brot scheint wieder sexy und lukrativ zu sein. Wie lange ist das schon so?In unserem Betrieb schon recht lange. Schon seit 180 Jahren. Aber Spaß beiseite. Den generellen Trend bemerke ich seit etwa fünf bis sechs Jahren. Aber seit ein, zwei Jahren hat das Ganze nochmal Fahrt aufgenommen.

Das ist ungefähr der Zeitraum, in dem sich Discounter wie Aldi und Lidl und Tankstellen wie Shell oder Aral mit ihren Billigbrötchen aus den Aufbackautomaten etabliert haben. Warum gehen die Kunden da überhaupt hin? Das hat natürlich etwas mit Bequemlichkeit und Preis zu tun. Und per se schlecht sind die Produkte natürlich nicht. Dafür gibt es in Deutschland ein viel zu strenges Lebensmittel- und Hygienerecht. Machen wir uns nichts vor: Ein Brötchen, das frisch aus dem Backautomaten einer Tankstelle kommt, duftet gut und schmeckt auch bestimmt nicht schlecht. Aber ob die Kunden ihrem Körper oder ihrer Seele mit diesem Brot etwas Gutes tun, das sei dahingestellt.

Inwiefern?Es gibt halt Zusätze wie beispielsweise technische Enzyme, da weiß man heute überhaupt noch nicht, was die im Körper des Menschen langfristig bewirken. Wir verzichten selbstverständlich auf solche Zusätze. Wenn sie aber industriell über gigantische Anlagen größte Mengen produzieren, da kommt man um die Zugabe vermutlich gar nicht herum. Es gibt intelligente Menschen, die sich nach dem kleinen Bäcker nebenan sehnen, aber im Supermarkt oder in der Tankstelle ihr Brot kaufen, weil es nah und preiswert ist.

Wie teuer darf denn ein gutes und gesundes Brötchen sein?Das lässt sich grundsätzlich nicht sagen. Ein einfaches Tafelbrötchen mit Schnitt in Bio-Qualität kostet bei uns 50 Cent. Wir verkaufen aber auch das Herrenberger Weckle, ein handgemachtes Bio-Brötchen aus Sauerteig, langzeitfermentiert. Das kostet 72 Cent. Was glauben Sie wohl, welches bei uns erfolgreicher ist?

Wenn Sie schon so fragen: das Brötchen zu 72 Cent.Richtig. Und das zeigt ganz deutlich: Es geht nicht nur um den Preis. Es geht um Qualität, um bewussten Konsum und um Geschmack. Wenn Sie in dieses Brötchen beißen, das ist der Hammer. Diese karamellisierte Kruste, das fluffige Innere. Das können Sie auch am nächsten Tag noch essen. Das Brötchen aus der Tankstelle ist schon nach ein paar Stunden Pappe.

Sie haben im vergangenen Jahr die Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg bekommen. In der Begründung heißt es, dass die Verbindung ...

