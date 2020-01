Ergebnisberichte des vierten Quartals großer Banken begannen durchwachsen - Finanzaktien steigen, was den DJIA unterstützt - Die Wall Street notiert am Dienstag zur Eröffnung kaum verändert, da die Investoren in Ruhe die Ergebnisberichte für das vierte Quartal und die Details des US-China Handelsabkommens abwarten. Aktuell verzeichnet der Dow Jones ...

