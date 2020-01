An der Wall Street ist am Dienstag der jüngsten Rekordjagd etwas der Schwung ausgegangen.New York - An der Wall Street ist der jüngsten Rekordjagd etwas der Schwung ausgegangen. Die wichtigsten Aktienindizes lagen am Dienstag leicht im Minus. Der technologielastige Nasdaq 100 hatte zwar im frühen Handel noch mit Mühe eine neue Bestmarke erklommen, rutschte aber schnell ins Minus ab. Angesichts geopolitischer Unsicherheiten mit Blick auf den Iran oder Nordkorea hielten sich die...

Den vollständigen Artikel lesen ...