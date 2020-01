An diesem Dienstag sorgen Geschäftszahlen von drei großen US-Banken für Gesprächsstoff: Wells Fargo enttäuscht, JP Morgan schafft einen Rekordgewinn.

Am Tag vor der Unterzeichnung eines ersten Teilabkommens zwischen den USA und China haben die Anleger in den USA eine Pause eingelegt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Dienstag 0,1 Prozent fester bei 28.922 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,2 Prozent auf 3283 Zähler, der Index der Technologiebörse Nasdaq lag 0,1 Prozent im Minus bei 9260 Punkten. Die erste Phase eines Handelsabkommens zwischen den beiden Staaten soll am Mittwoch unterzeichnet werden. Damit soll der seit 18 Monaten währende Handelskonflikt beigelegt werden, der die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...