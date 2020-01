FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 15. Januar: ^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/19 07:30 DEU: Metro, Q1 Umsatz 10:00 DEU: Hypoport, ao Hauptversammlung, Berlin 11:55 USA: UnitedHealth Group, Q4-Zahlen 12:45 USA: Bank of America, Q4-Zahlen 12:45 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen 22:10 USA: Alcoa, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Spitzentreffen zum Strukturwandel in der Autoindustrie im Kanzleramt. Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt zunächst den DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann und die Vorsitzenden der acht Mitgliedsgewerkschaften, anschließend auch Vertreter der Autoindustrie in Berlin USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen USA: Blackrock, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 01/20 00:50 JPN: Geldmenge M2/M3 12/19 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/19 (vorläufig) 08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/19 08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/19 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/19 10:00 DEU: Pk zum BIP 2019 10:30 GBR: Erzeugerpreise 12/19 10:30 GBR: Verbraucherpreise 12/19 11:00 EUR: Handelsbilanz 11/19 11:00 EUR: Industrieproduktion 11/19 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 30 Jahre, Volumen: 1,5 Mrd EUR 14:30 USA: Erzeugerpreise 12/19 14:30 USA: Empire State Index 01/20 15:00 BEL: Handelsbilanz 11/19 16:30 USA: Energieministerium, Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed, Beige Book SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Investmenthaus Jefferies Pk zum Ausblick auf 2020, Frankfurt 10:00 CHE: Das Weltwirtschaftsforum stellt seinen Weltrisikobericht vor 10:00 DEU: PK EY Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2020 13:30 DEU: Pk Südwestmetall mit Blick auf die anstehende Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie 18:30 DEU: Pk zu aktuellen Fragen des deutschen Agrarexports der German Export Association for Food and Agriproducts (GEFA), Berlin DEU: Ringen um Kohleausstieg - Spitzentreffen bei Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das Treffen ist am Abend im Kanzleramt geplant. Teilnehmen sollen neben Merkel und Bundesministern die Ministerpräsidenten der Kohle-Länder Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg + 1430 Statement Grüne-Fraktionsvorsitzender Anton Hofreiter. Berlin DEU: 1. Pressetag vor Beginn der Internationalen Grüne Woche, Berlin RUS: Der russische Präsident Wladimir Putin hält seine Rede zur Lage der Nation gut ein Jahr vor der Parlamentswahl USA: USA und China unterzeichnen erstes Handelsabkommen, Washington° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi