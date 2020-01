Vor der ausstehenden Unterzeichnung des ersten US-chinesischen Handelsabkommens halten sich die Anleger an Europas Aktienmärkten weitgehend zurück.London - Vor der ausstehenden Unterzeichnung des ersten US-chinesischen Handelsabkommens haben sich die Anleger an Europas Aktienmärkten mit Engagements weitgehend zurückgehalten. Die wichtigsten Börsen bewegten sich am Dienstag kaum. Die Investoren seien aktuell vorsichtig, sagte Michael McCarthy vom Handelshaus CMC Markets. An diesem Mittwoch wollen in Washington die beiden weltgrössten...

Den vollständigen Artikel lesen ...