Fortbildung von Fachleuten im Umgang mit dem Klimawandel

Die Global Association of Risk Professionals (GARP) gab heute die Einführung eines neuen Zertifikats für Nachhaltigkeit und Klimarisiken (Sustainability and Climate Risk, SCR) bekannt. Dieses Zertifikat soll Fachleute dabei unterstützen, die potenziellen wirtschaftlichen und betrieblichen Auswirkungen des Klimawandels auf ihre Unternehmen zu verstehen und damit umzugehen.

"Unternehmen beginnen, den Klimawandel als finanzielles Risiko zu erkennen; daher müssen immer mehr Manager ihre Kompetenzen um den Bereich Klimarisikomanagement erweitern. Dies gilt nicht nur für den Finanzsektor, sondern auch für andere Bereiche wie etwa Supply Chain Management, Betriebsabläufe und Technologie", so Jo Paisley, Co-President des GARP Risk Institute.

Die Entscheidung, das GARP SCRTM-Zertifikat einzuführen, stützt sich auf eine kürzlich weltweit von der GARP unter Risikoexperten durchgeführte Studie. 85 der 943 befragten Teilnehmer gaben an, dass sie in Zukunft größeres SCR-Wissen benötigten. Außerdem erwarteten 82 der Befragten, dass ihr eigenes Unternehmen seinen Fokus auf SCR langfristig verstärken wird.

Das SCR-Zertifikat, das erste wirklich globale Managementprogramm für Klimarisiken, beinhaltet Module zu Politik und Regularien, zu ökologischem und nachhaltigem Finanzwesen, Wissenschaft, Wirkung und Messung von klimabedingten Risiken, Szenarioanalysen sowie zu aufkommenden Problemen wie etwa gesundheitliche Folgen und geopolitische Auswirkungen.

"Wir haben das SCR-Curriculum in Beratung mit führenden Klimaexperten inklusive Betriebspraktikern, Akademikern und Aufsichtsbehörden entwickelt", erklärte Bill May, Global Head of Certifications and Educational Programs der GARP. "Wir werden unser Programm regelmäßig aktualisieren, um Managern optimale Werkzeuge und Referenzen an die Hand zu geben, damit sie in diesem sich schnell entwickelnden Bereich erfolgreich agieren können."

Das SCR-Zertifikat wird weltweit online verfügbar sein und 650 USD kosten. Die Vorbereitungszeit wird voraussichtlich variieren: Die Kandidaten werden schätzungsweise zwischen 100 und 130 Stunden benötigen, um das Material zu lesen und sich auf die dreistündige Prüfung vorzubereiten. Die Prüfung wird in ausgewählten Zeitfenstern während des Jahres angeboten. Kandidaten haben die Wahl, den Multiple-Choice-Test in einem der weltweit dafür vorgesehenen, computerbasierten Testzentren oder unter Fernbeaufsichtigung an einem beliebigen Computer mit schneller Internetverbindung abzulegen.

Die Anmeldefrist beginnt am 1. Juni 2020. Interessenten können sich hier für weitere Informationen registrieren: www.garp.org/scr.

