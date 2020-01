ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Diskussion Ausweitung der Kurzarbeit:



"Deutschland hat schon einmal versucht, mit Kurzarbeit einen Strukturwandel aufzufangen: in den 90er Jahren in maroden Ost-Betrieben. Hunderttausende erlebten am Ende ein blaues Wunder. Für sie war es nur eine Galgenfrist und vergeudete Zeit. Qualifizierung als zusätzliches Element ist von daher sicher eine gute Idee. Aber als Allheilmittel taugt auch dieses Modell nicht."