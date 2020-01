Die Unterstützung für die Volksinitiative schwindet, die Befürworter haben aber immer noch Vorsprung.Bern - Die Unterstützung für die Volksinitiative "Mehr bezahlbare Wohnungen" schwindet, die Befürworter haben aber immer noch Vorsprung. In der am Mittwoch veröffentlichten Tamedia-Umfrage wollen 60 Prozent von 12'096 Befragten am 9. Februar ein Ja einlegen und 37 Prozent ein Nein. Der Ja-Anteil ist damit im Vergleich zur Umfrage vom Dezember um 3 Prozentpunkte geschrumpft...

