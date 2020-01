Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Metro hat im ersten Geschäftsquartal, dem wichtigen Weihnachtsquartal, den Umsatz flächenbereinigt um 1 Prozent gesteigert. Hierzu trugen vor allem Asien, Osteuropa ohne Russland und Westeuropa ohne Deutschland bei. Im Auftaktquartal des vorherigen Geschäftsjahres war Metro flächenbereinigt um 2,1 Prozent gewachsen. Gemessen in lokaler Währung nahm der Umsatz laut Metro ebenfalls um 1,0 Prozent zu.

Dank positiver Währungseffekte ergab sich berichtet ein Umsatzplus von 2,2 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro nach einem Rückgang im Jahr zuvor um 1,0 Prozent.

Die Zahlen fielen weitgehend wie erwartet aus. Laut einer Factset-Umfrage hatten Analysten im Schnitt mit einem nominalen Umsatzplus von 2 Prozent auf 7,554 Milliarden Euro gerechnet.

Die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2019/20, das kalendarisch am 30. September 2020 endet, bestätigte der Düsseldorfer Handelskonzern.

Metro sieht sich laut der Mitteilung beim Verkauf von Real im Plan. Das im MDAX notierte Unternehmen will die Veräußerung der Real-Hypermärkte bis Ende Januar in trockene Tücher bringen.

Die Prognose für das Geschäftsjahr sieht unter anderem einen operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) etwa auf dem Vorjahresniveau von 1,021 Milliarden Euro vor - diese Zahl ist rein operativ, also ohne den Beitrag von Immobilientransaktionen, und bezieht sich rein auf das fortgeführte Geschäft, also ohne das verkaufte China-Geschäft sowie ohne das in Kürze zu verkaufende Real-SB-Warenhausgeschäft.

Der Umsatz soll währungs- und flächenbereinigt etwa 1,5 bis 3 Prozent wachsen.

