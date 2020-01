The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.01.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.01.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA T4EQ XFRA XS0842214818 TELEFONICA EM. 12/20 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1013984981 RABOBK NEDERLD 14/20 MTN BD01 BON AUD NCA XFRA DE000HLB3BU5 LB.HESS.-THR.IS.04C/2016 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HV5LX33 UC-HVB BONITAET 20 RUXD BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HV5LX41 UC-HVB CRLNFI 20 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB0QR92 LBBW SAFE-ANL.CAP 20 SX5E BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB0QRA3 LBBW SAFE-ANL.CAP 20 BSKT BD02 BON EUR NCA XFRA USN54360AF44 MAJAPAHIT HLD 09/20 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USU37405AA20 GERDAU HLDGS 09/20 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS0468534580 KATAR 09/20 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS0616897616 SANTANDER UK 11/21 MTN BD02 BON GBP NCA 6SAC XFRA XS0995022661 SPAREBK 1 BOLIG.13/20 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1134020830 EASTERN CREAT.II 14/20MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1165126530 ST.ELITE GLOBAL 15/20 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1165128239 CHINA SHENH O.C.C. 15/20 BD02 BON USD NCA XFRA XS1169152516 RABOBK NEDERLD 15/20 MTN BD02 BON NOK NCA XFRA XS1170184821 DAIMLER CDA FIN.15/20 MTN BD02 BON CAD NCA XFRA XS1170193061 BK OF IREL.MRTG.BK 15/20 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1170332107 FEDERAT.CAISSES 15/20MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1549334503 CHANG DEV.INT. 17/20 BD02 BON USD N