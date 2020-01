FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.01.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 16.01.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.01.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.01.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

GF8 XFRA GRS419003009 GREEK O.FOOTB.INH EO 0,30

GGM XFRA GB0032087826 AMERISUR RES LS-,001

SCT XFRA GB0007908733 SSE PLC

SFRN XFRA CH0009062099 SCHAFFNER HLDG NA SF 32,5

111N XFRA US8293923079 SINTX TECHS INC. DL-,01

SSE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de