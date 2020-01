Die Aktie wird auch in Frankfurt gehandelt und ist eine chinesische Variante zu Google. Wer in Baidu inverstiert muss deutlich weiter schauen, aber es geht um einen riesigen Markt. Beste Kenner dieses Sektors rechnen mit einer Performance um 30 % bis Jahresende.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

BAIDU-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de