In Brandenburg liegen derzeit Ordner zu Teslas geplanter Autofabrik im Ort Grünheide öffentlich aus. Sie liefern erste Informationen zu dem Vorhaben und vermitteln einen Eindruck über dessen Dimensionen. Das neue Werk des US-Autobauers Tesla in der Gemeinde Grünheide wird zumindest vorerst keine eigene Fertigung für Batteriezellen umfassen. Das hat das Manager Magazin den Unterlagen für die Bau-Vorprüfung entnommen, die derzeit in Brandenburg öffentlich ausliegen. In den Unterlagen sei lediglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...