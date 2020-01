Vaduz (ots) - Durch seine Tuschmalereien hat Chen Lyusheng immer versucht, die Grundwerte der traditionellen Malerei der Literati auszudrücken und sie in zeitgenössischer Praxis anzuwenden. Er widmete sich hingebungsvoll der Aufrechterhaltung der chinesischen Schriftzeichen der traditionellen Malerei der Literati in einer Welt der kulturellen Vielfalt. Indem er dies tut, malt er Landschaften, Pflaumenblüten, Bambus, Narzissen und andere allgemeine Themen im Stil der traditionellen Malerei der Literati. Er erkundet neue Inhalte wie den Winter-Jasmin, um den Sinn der Literati zu vermitteln. Durch seine Werke versucht er einen Stil von zeitgenössischer Malerei der Literati zu präsentieren und zeigt damit eine Möglichkeit in der Unmöglichkeit, traditionelle Kunst weiter zu entwickeln. Dies entspricht der Linie, die Konfuzius empfiehlt: "Ein Gentlemen sollte immer zuerst seine Grundprinzipien festlegen".Chen Lyusheng schloss 1985 mit dem Magister in der Nanjing Universität der Künste ab. Danach war er zunächst Redakteur beim Kunstverlag des Volkes in Beijing. Daraufhin wurde er Direktor der Forschungsabteilung des Forschungsinstituts für Traditionelle Chinesische Malerei und Direktor der Wissenschaftsabteilung des Nationalen Kunstmuseums von China. Von 2011 bis 2016 war er stellvertretender Direktor des Nationalmuseums von China. Weiterhin war er Beiratsmitglied der 5. und 6. Chinesischen Kunstvereinigung und stellvertretender Direktor der ersten Literaturkritikervereinigung von Beijing.Chen Lyusheng ist Senior-Forscher des Nationalmuseums von China, Präsident des Chinesischen Instituts der Kunst der Han Dynastie, Direktor des Instituts der Bildenden Künste im Neuen China der Xi'an Akademie der Bildenden Künste, Direktor der 20. Jahrhundert Akademie der Bildenden Künste der Jilin Universität der Künste, Direktor des Akademischen Komitees des Qi Baishi Internationalen Forschungszentrums, stellvertretender Direktor des Theoretischen Komitees der Chinesischen Kunstvereinigung und Beiratsmitglied der Dritten Vereinigung für Frieden und Abrüstung von China.Chen Lyusheng ist auch Gastprofessor an der Nanjing Universität der Künste, der Shanghai Akademie der Bildenden Künste, der Guangzhou Akademie der Bildenden Künste, der Jilin Universität der Künste, der Regulären Nationalen Taiwan Universität und der Stadtuniversität von Macau. Er gründete das Chen Lyusheng Kunstmuseum in Changzhou und der Öllampenmuseen in Yangzhong and Changzhou.Dauer der Ausstellung: vom 16. Januar bis 22. März 2020Pressekontakt:Liechtensteinisches LandesmuseumProf. Dr. Rainer VollkommerDirektorStädtle 43, Postfach 12169490 VaduzFürstentum LiechtensteinTelefon: +423 239 68 20E-Mail: info@landesmuseum.liwww.landesmuseum.liOriginal-Content von: Liechtensteinisches Landesmuseum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104020/4492184