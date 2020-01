Die Nachrichten vor der Unterzeichnung des Deals zwischen USA und China sind ernüchternd. Der Goldpreis kann aber von den Meldungen profitieren.

Von Vorfreude auf die erste Einigung im langen Handelsstreit zwischen USA und China ist beim Dax wenig zu sehen. Der deutsche Leitindex notiert in der ersten Handelsstunde 0,3 Prozent im Minus und wird bei 13.412 Punkten gehandelt. Wird heute wieder alte Börsenweisheit "Buy on rumors, sell on facts" (Kaufen bei Gerüchten, verkaufen bei Fakten) Realität?

Am gestrigen Dienstag hatte der Dax eine Berg und Talfahrt hingelegt und schloss minimal im Plus bei 13.456 Zählern. Mit dem heutigen Minusauftakt entfernt sich die Frankfurter Benchmark weiter vom bisherigen Rekordhoch. Das liegt bei 13.597 Punkte aus dem Januar 2018.

Das heutige Top-Thema: Im Handelsstreit zwischen USA und China soll der sogenannte Phase1-Deal um 17.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit unterschrieben. Die Meldungen vor der Zeremonie sind ernüchternd: Es gibt keine Übereinkunft zu den Sonderzölle. Am vereinbarten halbierten Zollsatz für chinesische Waren im Wert von 120 Milliarden Dollar (erstmals erhoben im September 2019 und später von 15 Prozent auf 7,5 Prozent gesenkt) soll aber nicht gerüttelt werden.

Die strittigsten Punkte - etwa der Diebstahl geistigen Eigentums und ein erzwungener Technologietransfer zwischen Unternehmen - wurden offenbar ausgeklammert. Diese Fragen sollen in einer zweiten Verhandlungsphase geklärt werden.

Seth Carpenter, US-Chefökonom der UBS, hält es für "unwahrscheinlich, dass im Laufe des Jahres ein Phase-2-Deal zustande kommt". Er warnt im Übrigen davor, das Phase-1-Abkommen überzubewerten. "Das bisher Ausgemachte hat kaum Substanz", sagt er. "Strukturelle Themen" spielten keine Rolle. "Nach monatelangen Verhandlungen können die USA nun mehr Sojabohnen, Schweinefleisch und Gas verkaufen", sagt Carpenter.

China soll sich verpflichtet haben, in den nächsten zwei Jahren amerikanische Waren im Wert von insgesamt 200 Milliarden Dollar zusätzlich zum Importstand von 2017 kaufen zu wollen. Davon sollen 40 bis 50 Milliarden Dollar für landwirtschaftliche Erzeugnisse fließen. Bereits vor Ausbruch des Handelskonflikts haben die Chinesen allerdings schon Agrarprodukte in dieser Größenordnung abgenommen.

Viele Experten sind aber skeptisch, ob die Pläne wie vereinbart umgesetzt werden können. China würde sich sonst in manchen Bereichen stark abhängig machen von Lieferungen aus den USA. Die neuen Nachrichten rund um den Handelsstreit haben bereits an den Börsen in Asien für schwächere Kurse gesorgt.

Die enttäuschenden Nachrichten rund um den Handelsstreit wirken sich auch auf andere Märkte aus. Die Preise für Rohöl und Industriemetalle fallen, weil pessimistische Konjunkturaussichten dort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...