Die kürzlichen Vermutungen bestätigen sich wohl. Ein Übernahmeangebot eines Großen in diesem Sektor liegt in der Luft. Ein Amerikaner, ein Chinese oder sogar ein Japaner? Das Restpotential ist begrenzt, aber das ist eine wichtige Erkenntnis dafür, wie weit Erfolgsprodukte mit Imagecharakter gegenwärtig gesucht werden.



