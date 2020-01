Auf Quanten-Computern ruhen riesige Hoffnungen. Dabei gibt es bislang kaum Alltags-Anwendungen für die schnellen Rechner. Einen ersten Praxistest hat VW gewagt und Shuttle-Busse durch Lissabons Stadtverkehr navigiert.

Von seinem Schreibtisch in einem schicken Loft in San Francisco fällt Florian Neukarts Blick auf die Straßen der Stadt - und vor allem zu den Stoßzeiten: auf den Stau. Neukart, Forschungsleiter für Quantencomputing beim Automobilkonzern VW, entwickelt mit seinem Team Algorithmen, mit denen sich der Verkehr in überfüllten Metropolen oder auf Autobahnen entzerren lassen. Die testeten sie etwa Anfang November des vergangenen Jahres bei der Tech-Konferenz Web-Summit in Lissabon an Shuttlebussen im echten Stadtverkehr: Statt auf festen Routen pendelten diese auf wechselnden Wegen zwischen Innenstadt und Konferenzzentrum. Ihre Streckenführung wurde mithilfe eines selbst entwickelten Algorithmus auf einem Quantencomputer von D-Wave fortlaufend optimiert.

Bisher gibt es nur wenige Menschen, die Quantencomputer in der Praxis eingesetzt haben. Einer der Vorreiter ist Florian Neukart.

Die enorme Rechenleistung dieser Maschine erklärt sich durch ihre Funktionsweise: Herkömmliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...