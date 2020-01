EUR/USD Verkaufsdruck um 1,1120 - Fokus der Investoren liegt auf US-China Handelsabkommen - Deutsches BIP, Eurozonen Industrieproduktion und Handelsbilanz im Fokus - Der Verkaufsdruck gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt am Mittwoch intakt und so notiert der EUR/USD am Tagestief im Bereich der 1,1120. EUR/USD schaut auf Daten Das Paar geriet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...