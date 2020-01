Vergangenes Jahr hat die Mobilität mit alternativen Antrieben in Deutschland weiter an Fahrt aufgenommen. Bei den Elektrofahrzeugen wurde sogar die Marke von 100.000 Einheiten geknackt. Im letzten Jahr wurden in Deutschland 108.837 neue Elektrofahrzeuge zugelassen. Das meldet der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK). Gegenüber 2018 war das ein Zuwachs um 61 Prozent. Der Anteil der E-Wagen am Gesamtmarkt stieg den Angaben zufolge auf drei Prozent, nachdem er 2018 auf 1,9 Prozent ...

