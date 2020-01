Die deutsche Wirtschaft ist 2019 wegen Handelskonflikten, kriselnder Autobranche und Brexit so langsam gewachsen wie seit 2013 nicht mehr. Derweil hat der deutsche Staat das achte Jahr in Folge einen Überschuss erzielt.

Seit Jahren war das deutsche Wirtschaftswachstum nicht so schlecht: Die deutsche Wirtschaft ist 2019 nur um 0,6 Prozent gewachsen, wie das Statistische Bundesamt in Berlin mitteilte. Das ist nicht nur deutlich weniger als 2018 und 2017 mit einem Wirtschaftswachstum von 1,5 und 2,5 Prozent: Ein kleineres Plus gab es zuletzt 2013 mit 0,4 Prozent. 2018 hatte es noch zu 1,5 Prozent gereicht, 2017 sogar zu 2,5 Prozent.

Die Exporte litten unter der schwächelnden Weltkonjunktur, die nicht zuletzt vom Handelskrieg zwischen den USA und China ausgelöst wurde. Dadurch investierten die Unternehmen auch zurückhaltender. Der Autobranche macht nicht nur die nachlassende weltweite Nachfrage zu schaffen, sondern auch der Trend zum Elektroauto. Als Stütze der Konjunktur erwiesen sich einmal mehr die Verbraucher: Angesichts von Rekordbeschäftigung und steigender Kaufkraft konsumierten sie mehr. Auch der Bauboom hielt an, der weiter von extrem niedrigen Zinsen befeuert wird.

Die deutsche Wirtschaft sei in erster Linie so wenig gewachsen wie seit der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2012/2013 nicht mehr, weil die Nachfrageschwäche auf den internationalen Absatzmärkten voll auf die Industrie in Deutschland durchgeschlagen hat, sagt DIW-Ökonom Claus Michelsen. "Die hiesige Automobilindustrie befindet sich in einer Rezession - die angrenzenden Wirtschaftsbereiche wurden von dieser Schwäche ebenfalls erfasst." Dass auch die ...

