FRANKFURT/BERLIN (Dow Jones)--Das Statistische Bundesamt (Destatis) wird eine erste Schätzung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) künftig früher als bisher veröffentlichen. Es passt sich damit der Praxis von Eurostat an. Laut Destatis soll die erste BIP-Veröffentlichung beginnend mit den Daten zum zweiten Quartal 2020 bereits 30 Tage nach Quartalsende erfolgen. Derzeit nehmen sich die Statistiker noch 45 Tage Zeit und übermitteln Eurostat nach 30 Tagen eine interne Schätzung.

"Die BIP-Schnellschätzung für das zweite Quartal 2020 wird bereits Ende Juli 2020 veröffentlicht und ersetzt den bisherigen BIP-Schnellmeldungstermin nach 45 Tagen", teilte Destatis mit. Die detaillierten Berechnungen folgten weiterhin in einer ausführlichen Pressemitteilung etwa 55 Tage nach Quartalsende - also für das zweite Quartal 2020 am 25. August 2020.

Die detaillierten Ergebnisse zum vierten Quartal 2019 werden noch wie bisher etwa 45 Tage nach Quartalsende veröffentlicht, nämlich an 14. Februar. Detaillierte Ergebnisse folgen am 25. Februar 2020.

January 15, 2020

