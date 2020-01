Düsseldorf (ots) - Vom 18. bis 26. Januar 2020 informiert die Bundeswehr bei der "boot Düsseldorf" über militärische und zivile Karrieremöglichkeiten in den Streitkräften.Alle Besucher der weltweit führenden Wassersport- und Bootsmesse können sich in Halle 11 der Messe Düsseldorf am Stand der Bundeswehr umfassend zu den zahlreichen Karrieremöglichkeiten in den Streitkräften informieren. Ostsee, Mittelmeer, Golf von Aden - die Deutsche Marine ist weltweit im Einsatz! Im Mittelpunkt stehen aber nicht nur maritime militärische Verwendungen, sondern auch zivile Berufe in der Bundeswehr. Neben Tauchvorführungen und der Präsentation von Ausrüstungsgegenständen können die Besucher auch Vorführungen des Roboters "PackBot" bestaunen.Die Bundeswehr zählt mit über 1000 Berufsbildern zu den vielfältigsten und größten Arbeitgebern in Deutschland insgesamt - auch im maritimen Bereich. Mit jährlich über 240.000 Besuchern zählt die "boot Düsseldorf" zu den wichtigsten technischen Messen Deutschlands und ist allgemeiner Anlaufpunkt für Technikinteressierte.Interessenten sind herzlich eingeladen sich auf der Messe oder auf machwaswirklichzählt.de zu informieren.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum PersonalTelefon: 0221 9571 4223E-Mail: pizpersonalpresse@bundeswehr.orghttp://www.personal.bundeswehr.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Personal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116137/4492476