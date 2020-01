München (ots) - Die klügsten Kandidatinnen und Kandidaten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz treten bei Jörg Pilawa an, um mit ihrem einzigartigen Wissen 100.000 Euro zu gewinnen!Zunächst geht es gegen versierte Experten mit ihrem Fachwissen: Tim Mälzer muss im Spezialgebiet "Essen und Trinken" geschlagen werden, die Kandidaten sollten mehr über Fußball wissen als Fußball-Europameister und Experte Thomas Helmer, sie müssen mit ihren Kenntnissen Kaya Yanar in seinem musikalischen Spezialgebiet "Queen" bezwingen und mehr über Michelangelo wissen als Barbara Wussow, die die Kunst des italienischen Meisters studiert hat.Anschließend geht es gegen das geballte Wissen des Publikums - und am Ende warten die 'Quiz-Götter'. Drei Quizmaster aus drei Ländern: Günther Jauch ("Wer wird Millionär?") aus Deutschland, Susanne Kunz ("Einer gegen 100") vom Schweizer Fernsehen und Armin Assinger ("Die Millionenshow") aus Österreich.In dieser Quizshow tatsächlich die 100.000 Euro abzuräumen, ist eigentlich unmöglich. Dennoch haben es bereits vier Kandidaten geschafft und Gastgeber Jörg Pilawa ist sich sicher, dass diesmal eine Fünfte oder ein Fünfter hinzukommt.Das Eurovisionsquiz ist eine Ko-Produktion von BR, NDR, ORF und dem Schweizer Fernsehen und wird zeitgleich in allen drei Ländern ausgestrahlt.www.daserste.de/ichweissalleswww.ard-foto.dePressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deInterviewanfragen an Jörg Pilawa:bueroberlin medienagentur gbr / Enno WieseMobil: 0172/3811953, E-Mail: wiese@bueroberlin.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4492471