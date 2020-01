BrickMark kauft erstklassige Gewerbeimmobilie in bester Lage an der Zürcher Bahnhofstrasse von RFR Holding.Berlin/Zug - Das Real Estate Blockchain-Unternehmen BrickMark AG ("BrickMark") realisiert mit dem Kauf einer hochwertigen Top-Gewerbeimmobilie an der Zürcher Bahnhofstrasse die bisher weltweit grösste Tokenisierung von Immobilien. Das Transaktionsvolumen beläuft sich auf mehr als 130 Mio Mio Franken. Die Transaktion erfolgt im Rahmen eines Share Deals: BrickMark erwirbt zunächst 80 Prozent...

