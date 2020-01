Mainz (ots) -Woche 06/20Donnerstag, 06.02.Bitte Programmänderung beachten:5.50 Candice RenoirZwei Welten(vom 12.10.2018)(Bitte geänderte Folge beachten).Woche 08/20Freitag, 21.02.Bitte Programmänderung beachten:0.15 New Blood - Tod in LondonZufällige BegegnungenBBC-Original-Fassung(vom 9.3.2018)Großbritannien 20161.10 New Blood - Tod in LondonDer sechste ProbandBBC-Original-Fassung(vom 9.3.2018)Großbritannien 20162.00 New Blood - Tod in LondonEine feurige ObservierungBBC-Original-Fassung(vom 16.3.2018)Großbritannien 20162.55 New Blood - Tod in LondonIm Bauch des DrachenBBC-Original-Fassung(vom 16.3.2018)Großbritannien 20163.45 New Blood - Tod in LondonTödliche BeuteBBC-Original-Fassung(vom 23.3.2018)Großbritannien 20164.40 New Blood - Tod in LondonWahre FreundeBBC-Original-Fassung(vom 23.3.2018)Großbritannien 2016(Bitte geänderte Reihenfolge und Zeitkorrektur beachten)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4492489