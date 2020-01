FRANKFURT (Dow Jones)--Wegen des Dieselskandals muss Volkswagen in Polen eine Strafe von über 120 Millionen Zloty (rund 28,4 Millionen Euro) zahlen. Der deutsche Autokonzern habe in seiner Werbung falsche Informationen verbreitet und seine Kunden über die Höhe der Abgaswerte seiner Fahrzeuge getäuscht, um diese als umweltfreundlich darzustellen, begründete das polnische Amt für Wettbewerb und Verbraucherschutz UOKIK die Geldbuße. Zudem habe VW Richtlinien für Händler herausgegeben, wonach berechtigte Beschwerden über Stickoxidemissionen nicht beachtet werden sollten. Die Strafe in Höhe von 120.607.288 Zloty ist die höchste, die das Amt bisher verhängt hat.

Der Dieselskandal war im September 2015 bekannt geworden. Der Volkswagen-Konzern hatte nach Ermittlungen von US-Behörden eingeräumt, weltweit in rund 11 Millionen Dieselfahrzeugen eine illegale Software eingesetzt zu haben, die bei Abgastests die Emissionen reduzierte. Vor allem in den USA musste Volkswagen massive Straf- und Entschädigungszahlungen leisten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2020 05:29 ET (10:29 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.