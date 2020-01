FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Metzler hat Fraport von "Buy" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 80 auf 65 Euro gesenkt. Der Flughafenbetreiber dürfte ab dem Jahr 2021 in eine Phase der Stagnation oder gar rückläufiger Gewinne eintreten, schrieb Analyst Guido Hoymann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies unter anderem auf Gewinnbelastungen etwa durch Konzessionsgebühren für die übernommenen Flughäfen in Griechenland. Angesichts dessen dürfte der Bewertungsrückstand der Aktie im Vergleich zu den Wettbewerberpapieren wieder größer werden./edh/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2020 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2020 / 07:55 / CET

