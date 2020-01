Hannover (www.anleihencheck.de) - Mit 16 EUR-Benchmarks aus neun Ländern in den letzten fünf Handelstagen hat die Emissionsaktivität am Primärmarkt (EUR 13,75 Mrd.) spürbar an Dynamik gewonnen, so Dr. Frederik Kunze und Henning Walten, CIIA bei NORD/LB.Dabei habe sich der Primärmarkt bereits am vergangenen Mittwoch mit vier neuen EUR-Benchmarks sehr lebhaft präsentiert. So habe die UniCredit Bank eine Anleihe (ISIN DE000HV2AS10/ WKN HV2AS1) über EUR 1,25 Mrd. und mit zwölfjähriger Laufzeit bei ms +6 Bp platziert, nachdem der Bond zunächst mit einer anfänglichen Guidance von ms +10 Bp area in die Vermarktungsphase gestartet sei. Das Orderbuch für die Transaktion habe sich auf EUR 2,15 Mrd. summiert. ...

