Der russische Präsident hat eine Verfassungsreform vorgeschlagen. Damit löst Putin jedoch Diskussionen um seinen möglichen Machterhalt aus.

Der russische Präsident Wladimir Putin will mit einer Verfassungsreform dem Parlament mehr Macht einräumen. So sollen die Abgeordneten unter anderem künftig den Ministerpräsidenten bestimmen, wie Putin am Mittwoch in einer Rede zur Lage der Nation ankündigte.

Zudem sollten die Kriterien für Präsidentschaftskandidaten verschärft werden. ...

