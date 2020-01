Im Oktober scheiterte die Klimaklage in erster Instanz. Nun werden neun junge Erwachsene das Anliegen als Verfassungsbeschwerde in die nächste Instanz bringen, darunter die Mitbegründerin der Fridays-for-Future-Bewegung in Deutschland. Greenpeace, Germanwatch und weitere Organisationen unterstützen das Vorhaben.Noch im Januar wollen neun Jugendliche und junge Erwachsene vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eine Verfassungsbeschwerde gegen die Bundesregierung aufgrund des unzureichenden Klimaschutzgesetzes einreichen. Sie sehen ihre Grundrechte nicht ausreichend geschützt, hieß es dazu ...

