Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Wachstum der indischen Wirtschaft hat sich seit Mitte 2018 von 8,0% yoy auf nur noch 4,5% yoy im dritten Quartal 2019 abgekühlt, so die Analysten der DekaBank.Die Zahlen zum vierten Quartal seien noch nicht veröffentlicht, doch die bislang vorliegenden Indikatoren würden eine Erholung nur zaghaft andeuten. So habe die Industrieproduktion im November um 1,8% yoy zugelegt, nachdem sie in den drei Monaten zuvor im Jahresvergleich geschrumpft sei. Der Einkaufsmanagerindex für das Indien habe im Dezember von 51,2 auf 52,7 Punkte und der für den Dienstleistungssektor von 52,7 auf 53,3 Punkte zugelegt. Immerhin würden diese Zahlen Mut machen, dass sich die Lage mit Blick auf den Jahresstart etwas verbessern könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...