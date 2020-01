Die Deutsche Telekom-Aktie befindet sich heute in der Warteschleife: Gegen 16 Uhr wollen die Fusionspartner in spe - Telekom-US-Tochter T-Mobile und Rivale Sprint - vor Gericht in New York ihre abschließenden Statements zum kartellrechtlichen umstrittenen Zusammenschluss halten. Der Ausgang der Verhandlung könnte den seit 12 Monaten volatilen und unterm Strich stagnierenden Kursverlauf...

Den vollständigen Artikel lesen ...