BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat ihre zehn Jahre alte Rohstoffstrategie aktualisiert. Für Deutschland als Industrie- und Exportnation sei eine verlässliche Rohstoffversorgung zentral, erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Mit der neuen Rohstoffstrategie würden 17 Maßnahmen in den Bereichen heimische Ressourcen, Importe sowie Recycling beschlossen, die Unternehmen helfen sollen, ihre benötigten Rohstoffe zu sichern.

Entwicklungen wie die Elektromobilität, die Energiewende und die Digitalisierung veränderten den Bedarf an Rohstoffen, so das Wirtschaftsministerium. Die Regierung will mit der Maßnahme auch einen effizienteren Umgang mit Rohstoffen erreichen. Die neue Strategie sieht unter anderem Garantien für Finanzkredite vor. Geregelt werden auch das Monitoring der Deutschen Rohstoffagentur sowie und Rohstoffkompetenzzentren an Auslandshandelskammern in ausgewählten Ländern.

Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen hatten kritisiert, dass die Strategie sich zu wenig auf Nachhaltigkeit fokussiere. Die verantwortungsvolle Rohstoffgewinnung sei zentral in der Novelle, sagte die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums, Beate Baron. Die Regierung wolle bei dem Thema künftig auch mit der Zivilgesellschaft und internationalen Gremien zusammenarbeiten. Bei Lithium und Metallen sollen verstärkt Recyclingverfahren eingesetzt werden, ergänzte der Sprecher des Umweltministeriums, Stefan Haufe. "Es geht eben nicht nur um die Primärrohstoffe, sondern auch um die Abfallprodukte."

Die Rohstoffstrategie der Bundesregierung deckt das gesamte Spektrum mineralischer, nicht-energetischer Rohstoffe ab. Erdöl, Erdgas oder Stein- und Braunkohle sind nicht Gegenstand der Strategie.

January 15, 2020 07:52 ET (12:52 GMT)

