Die Betaphase der GitHub-Android-App ist gestartet. In GitHub Mobile könnt ihr nun auch unterwegs Pull-Requests bearbeiten, Code mergen oder mit euren Dev-Kollegen kommunizieren. Die Mobil-App der Entwicklerplattform GitHub - schlicht benannt GitHub Mobile - lässt sich nun auch auf Android-Geräten nutzen. Das schrieb die Plattform in ihrem Blog. Voraussetzung ist derzeit noch, dass ihr an der geschlossenen Beta-Phase teilnehmt. Code mergen, Pull-Requests bearbeiten, Tasks abhaken, kommunizieren. Mit GitHub Mobile geht das alles nun auch von unterwegs - ein Betatestplatz ...

