Donnerstag, 16. Januar 2010, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinUmstrittene Arno-Breker-Statue - Wuppertal diskutiert über BildhauerExpedition Deutschland: Berlin - Neuanfang in TraditionskneipeEin neues Herz - Sarahs Leben nach der TransplantationDonnerstag, 16. Januar 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbGuido Maria Kretschmer designt Möbel - Termin auf Kölner MesseMode von Kilian Kerner - Fashionweek in BerlinInterview mit Daniel Craig - Derzeit mit "Knives Out" im KinoDonnerstag, 16. Januar 2020, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Iran und die Bombe - War Europa zu naiv?Gäste:Heiko Maas, SPD, BundesaußenministerShahrzad Osterer, BR-Radioreporterin, IranerinFlorence Gaub, Stellvertretende Direktorin EUISSArye Sharuz Shalicar, Politologe und AutorConstanze Stelzenmüller, Denkfabrik Brookings InstitutionDas Atomabkommen gekündigt, Sanktionen verschärft, einen iranischenGeneral getötet: Haben die Entscheidungen Donald Trumps das Leben derMenschen im Nahen Osten sicherer gemacht? Haben sie Teheran zumVerzicht auf die Atombombe bewegt?Der Atom-Deal liegt in den letzten Zügen, manche halten ihn jetztschon für tot. Was ist die Alternative, wenn es den Europäern nichtgelingt, ihn zu retten? Warum sollten die Mullahs neu verhandeln?Werden vielleicht die Proteste im Land das Regime zum Einlenkenbringen?