DGAP-News: Bürger AG für regionales und nachhaltiges Wirtschaften / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Bürger AG für regionales und nachhaltiges Wirtschaften: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 12.02.2020 in Dominikaner Kloster, Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2020-01-15 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bürger AG für regionales und nachhaltiges Wirtschaften Frankfurt am Main Einladung zu der außerordentlichen Hauptversammlung der Bürger AG für regionales und nachhaltiges Wirtschaften Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am Mittwoch, den 12. Februar 2020, um 18.00 Uhr, im 'Forumsraum' des Dominikanerklosters, Kurt-Schumacher-Str. 23, 60311 Frankfurt am Main (Eingang über die Pforte / Haupteingang des Dominikanerklosters am Börneplatz), stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung ein. *Tagesordnung:* 1. *Begrüßung und Mitteilungen durch die Aufsichtsratsvorsitzende Ursula auf der Heide und Feststellung der Tagesordnung* 2. *Vorstellung des neuen Vorstands Reinhard Klapproth (Bestellung erfolgte zum 01.01.2020)* 3. *Bericht des Vorstands zur geplanten Kapitalerhöhung 2020* 4. *Beschlussfassung zur internen Kapitalerhöhung über 60.000,00 EUR (Sechzigtausend)* 5. *Beschlussfassung zur weiteren geplanten Kapitalerhöhung über 300.000,00 EUR (Dreihunderttausend)* 6. *Sonstiges* Frankfurt am Main, den 7. Januar 2020 * Bürger AG für regionales und nachhaltiges Wirtschaften* _Der Vorstand_ 2020-01-15 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bürger AG für regionales und nachhaltiges Wirtschaften Holzhausenstr. 22 60322 Frankfurt Deutschland Telefon: +49 172 6528986 E-Mail: j.weber@buerger-ag-frm.de Internet: http://www.buerger-ag-frm.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 954039 2020-01-15

