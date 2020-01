Stockholm/Paris (ots) - Sein eigenes Handeln nachhaltiger zu gestalten ist ein guter Vorsatz für das neue Jahr. Ein erster einfacher Schritt: bei der persönlichen Verpackungswahl auch die Umwelt berücksichtigen, zum Beispiel durch die Nutzung von Papiertaschen. Inwiefern Papiertragetaschen einen Beitrag gegen den Klimawandel leisten, hat die Plattform "The Paper Bag", ein Zusammenschluss Europas führender Hersteller von Kraftpapier und Papiertragetaschen, in einer neuen Infografik zusammengefasst."In einer Welt, die mit Globalisierung, Klimawandel und Rohstoffverknappung konfrontiert ist, ist es von größter Wichtigkeit, dass Verbraucher informierte Entscheidungen treffen", erklärt Kennert Johansson, geschäftsführender Generalsekretär von CEPI Eurokraft. "Mithilfe unserer Infografik wollen wir das Bewusstsein für die Vorteile von Papiertragetaschen als nachhaltige Verpackung steigern, die einen Beitrag zum Kampf gegen Vermüllung und Umweltverschmutzung leistet." Papiertragetaschen werden aus Holz, einem nachwachsenden Rohstoff, hergestellt. In Europa stammt es aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Dank kontinuierlicher Wiederaufforstung ist die Waldfläche in Europa in den vergangenen 25 Jahren um 17,5 Millionen Hektar gewachsen. Die nachhaltige Waldbewirtschaftung erhält Biodiversität und Ökosysteme und schafft Lebensräume für Wildtiere, Erholungsgebiete und Arbeitsplätze. Darüber hinaus fungieren Bäume als Kohlenstoffsenke und leisten daher einen wirksamen Beitrag zur Abschwächung des Klimawandels.Zusätzlich zu den Umweltvorteilen können sich die Verbraucher auf eine starke Verpackung verlassen, die ein Gewicht bis zu 12 kg trägt und wiederverwendbar sowie recyclingfähig ist. Wenn Papiertaschen doch in der Natur landen sollten, werden sie innerhalb von 2 bis 5 Monaten abgebaut, ohne die Umwelt zu schädigen. "Papiertragetaschen stehen im Einklang mit einem modernen und nachhaltigen Lebensstil von Verbrauchern", erklärt Kennert Johansson.Eine deutsche Version der Infografik finden Sie hier (https://www.thepaperbag.org/fileadmin/user_upload/Infografik_Papiertragetasche.WEB.150dpi.rgb.DE.jpg).Weitere Informationen: www.thepaperbag.org (http://www.thepaperbag.org).Pressekontakt:Stefanie Eversberg, Vital Relations GmbHTel.: +49 211 583357-272E-Mail: stefanie.eversberg@vital-relations.deOriginal-Content von: The Paper Bag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140402/4493095