Der DAX bewegt sich im Laufe des bisherigen Handelstages in einer sehr engen Handelspanne von knapp 50 Punkten. Kurz nach Handelsbeginn sackte der DAX auf 11.405 Punkte ab, bevor er seine Verluste reduzieren konnte und um die Mittagszeit bei knapp 11.450 Punkten notiert. Bei den im DAX enthaltenen Unternehmen sind keine besonderen Kursbewegungen zu verzeichnen - die Anleger üben sich zur Wochenmitte in Geduld. Die deutsche Wirtschaft verliert an Fahrt Das Bruttoinlandsprodukt ist im Jahr 2019 preisbereinigt ...

