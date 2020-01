ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number

CA2272981069 Crop Infrastructure Corp. 15.01.2020 CA92536N1096 Crop Infrastructure Corp. 16.01.2020 Tausch 15:1 7827

US71880W2044 Phio Pharmaceuticals Corp. 15.01.2020 US71880W3034 Phio Pharmaceuticals Corp. 16.01.2020 Tausch 55:1 7881

US46062X2045 Interpace Biosciences Inc. 15.01.2020 US46062X3035 Interpace Biosciences Inc. 16.01.2020 Tausch 10:1 7626

US0545611057 Equitable Holdings Inc. 15.01.2020 US29452E1010 Equitable Holdings Inc. 16.01.2020 Tausch 1:1 7626

CA45781J2074 Brattle Street Investment Corp. 15.01.2020 CA10555B1031 Brattle Street Investment Corp. 16.01.2020 Tausch 1:1 7814

