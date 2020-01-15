FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OSINO RESOURCES CORP. ON RSR1 CA68828L1004
AB/FROM ONWARDS 15.01.2020 18:15 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OSINO RESOURCES CORP. ON RSR1 CA68828L1004
AB/FROM ONWARDS 15.01.2020 18:15 CET
OSINO RESOURCES-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de