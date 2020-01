Mit der Unterschrift unter dem "Phase 1"-Deal legt die Trump-Regierung den Handelsstreit mit China vorerst auf Eis. Was nach Entspannung klingt, dürfte für die Europäische Union neuen Ärger bedeuten.

Einen sanften Start in die neue Aufgabe dürfte Phil Hogan nicht erwartet haben als er am Dienstag in Washington aus dem Flugzeug stieg. Rund sechs Wochen nach seinem Amtsantritt als neuer Handelskommissar der Europäischen Union, reiste der Ire dieser Tage das erste Mal in seiner neuen Funktion in die amerikanische Hauptstadt, traf mit Kongressabgeordneten Senatoren und wichtigen Ministern zusammen.

Vor allem ein Termin am Donnerstag wurde im Vorfeld mit Spannung erwartet. Da trifft Hogan auf Robert Lighthizer - den bei seinen Verhandlungspartnern gefürchteten Handelsbeauftragten von US-Präsident Donald Trump.

Besuche bei Lighthizer waren in den vergangenen Jahren für europäische Gäste keine sonderlich fröhliche Angelegenheit. Seit fast zwei Jahren belauern sich EU und USA in Handelsfragen. Es begann mit amerikanischen Strafzöllen auf Stahl und Aluminium, denen bald europäische Vergeltung folgte, und schaukelte sich zumindest verbal zeitweise hoch an den Rand eines ausgewachsenen Handelskriegs.

Erst ein Treffen zwischen Ex-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Trump im Sommer 2018 konnte eine weitere Eskalation zeitweise verhindern. Seitdem laufen formelle Gespräche über ein Abkommen zwischen den beiden Wirtschaftsblöcken. Richtig vom Fleck sind diese bis heute jedoch nicht gekommen. Die Vorstellungen beider Seiten über den Umfang eines Vertrags liegen nach wie vor meilenweit auseinander.

Es ist eine Situation, wie Trump sie eigentlich hasst. Langsame prozessorientierte Arbeit ohne schnelle sichtbare Fortschritte ist die Sache des Präsidenten nicht. Europäische ...

