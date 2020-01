Die FX-Strategen der UOB Group glauben immer noch, dass der EUR/USD in den nächsten Wochen auf tiefere Kurse zusteuern könnte. Wichtige Zitate 24-Stunden-Prognose: "Der EUR bewegte sich in der Nacht weitgehend seitwärts in einer engen Range über 1,11. Unsere Erwartung einer leichten Aufwärtsbewegung in Richtung 1,1150 (Hoch: 1,1144) hat sich wie erwartet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...