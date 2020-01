Bei all den Konkursen und der schlechten Stimmung in Zusammenhang mit dem stationären Einzelhandel kann man manchmal vergessen, dass E-Commerce noch nicht wirklich die Oberhand gewonnen hat. Im Gegenteil: Während der E-Commerce immer noch eine zweistellige Wachstumsrate aufweist, machten dort die Umsätze laut dem U.S. Census Bureau im Jahr 2019 nur 13 % des gesamten US-Einzelhandelsumsatzes (ohne Tankstellen) aus. Sogar Amazon hat begonnen, das gute alte Ladenformat als brauchbare Option zu betrachten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...