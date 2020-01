Das britische Pfund hat in den vergangenen Jahren unter dem Hin und Her beim Brexit gelitten. Doch dieses Thema dürfte in Zukunft abgehakt sein, glauben zwei Analysten.? Britisches Pfund zuletzt unter Druck? Wirtschaftsdaten wichtiger als Entwicklungen rund um Brexit? Analysten sehen AufwärtspotenzialDas britische Pfund war am Montag unter Druck geraten, nachdem Wirtschaftsdaten aus dem Vereinigten Königreich schlechter ausgefallen sind als erwartet. Das britische BIP war im November ...

