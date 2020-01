HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Autogipfel:



"Eine kluge Klimapolitik sollte darauf verzichten, den Abbau von Arbeitsplätzen als Erfolg zu feiern - selbst wenn im selben Atemzug in geringerem Ausmaß neue Arbeitsplätze im Bereich der alternativen Antriebe entstehen. Das wäre in etwas so, wie wenn ein neuer Telefon-Shop in der Fußgängerzone bejubelt wird, derweil das große Kaufhaus daneben schließt. Oder um mit Henry Ford die langfristige Wirkung solcher Strukturänderungsprozesse zu beschreiben: Autos kaufen keine Autos. Deutschlands Schlüsselindustrie hat derzeit eher ein Imageproblem als eines mit ihren Ingenieuren. Deshalb sollte die Politik der Versuchung widerstehen, dem Standort klassischer Autoproduktion vorzeitig den Garaus zu machen."/al/DP/he